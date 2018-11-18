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      На Київщині встановили барельєф на честь військового УНР: фото

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      На Київщині встановили барельєф на честь військового УНР Юрія Отмарштейна
      На Київщині встановили барельєф на честь військового УНР Юрія Отмарштейна / 24 канал

      У Боярці, що на Київщині, вшанували пам'ять видатного військового Української народної армії – Юрія Отмарштейна. Він народився в Молдові, виріс в родині шведа та грекині, але був переконаним українцем.

      Юрій Отмарштейн очолював частину вояків УНР у другому зимовому поході Директорії. Проте довгий час про людину, яка фактично сформувала тодішню українську армію, суспільство не знало.

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      У Боярці вирішили виправити цю помилку і відкрили барельєф Отмарштейну. Таким чином відзначили і сторіччя проголошення Української народної республіки. Відтепер пасажири залізничного вокзалу, поспішаючи на потяг, зможуть побачити і почитати про видатного військового.

      Барельєф на честь Юрія Отмарштейна
      Барельєф на честь Юрія Отмарштейна

      На Київщині відкрили барельєф на честь Юрія Отмарштейна
      На Київщині відкрили барельєф на честь Юрія Отмарштейна

      Теги: Новини України Новини Києва Історія Новини культури
      Джерело: 24 канал
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