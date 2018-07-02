На Київщині за загадкових обставин загинули діти: відомі деталі

На Київщині у правій притоці Дніпра – річці Рось – втопилося двоє хлопчиків 2011 року народження. Спочатку до рятувальників надійшла інформація про їх зникнення, а згодом їх тіла виявили у водоймі.

Про це інформує прес-центр ДСНС України у Київській області.

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29 червня о 19:20 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про те, що близько 17 години напроти районного будинку культури поблизу річки Рось зникло двоє дітей 2011 року народження. До місця виклику було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини Богуслава,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події рятувальники встановили, що хлопчики гралися біля канави з нахилом. Скоріш за все, обидвоє не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.

"О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню", – зазначають у відомстві.



Фото з місця інциденту

Наразі інцидент розслідують правоохоронці.