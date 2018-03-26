На Київщині зафіксували нові випадки кору серед військових

Станом на сьогодні госпіталізовано вже 12 військовослужбовців. Спалах кору зафіксовано в Ірпені.

На Київщині, до Ірпінської центральної міської лікарні доправлено 7 військовослужбовців Національної гвардії із підозрою на кір та 6 – із підозрою на вітрянку. Оновлені дані про спалах хвороби серед військовослужбовців розміщено у повідомленні Військової прокуратури Центрального регіону України.

Відомо, що 24 березня за медичною допомогою в Ірпені вже зверталися 6 військовослужбовців із вітрянкою та ще 5 із підозрою на кір. Станом на сьогодні на Київщині – 12 госпіталізованих із підозрою на кір.

Станом на 26.03.2018 року на Київщині також шпиталізовано загалом 12 військовослужбовців із підозрою на кір. Локалізація хвороби: Десна – 4 осіб, Київ – 3 осіб, Біла Церква – 1 особа та Ольшаниця – 4 осіб. Командуванням військових частин проводяться профілактичні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції,

– йдеться у повідомленні.

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У Військовій прокуратурі Центрального регіону України вже визначили джерело хвороби – це гуртожиток в Ірпені, в якому проживають госпіталізовані військовослужбовці Нацгвардії. На цей час стан здоров'я хворих нормалізувався, вони перебувають в інфекційному відділені.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина повідомила, що в усі області України поставлена партія вакцин від кору в кількості 220 тисяч доз.