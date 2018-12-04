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      На Київщині затримали чоловіків, що у формі СБУ вимагали гроші у водіїв авто

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      Чоловіки у формі СБУ вимагали гроші у водіїв авто
      Чоловіки у формі СБУ вимагали гроші у водіїв авто / Фото з соціальних мереж

      Столична прокуратура разом з Головним управлінням Національної поліції затримали групу з чотирьох осіб, які були вдягнуті у форму співробітників СБУ та займалися здирництвом на території Києва й області.

      Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури на своєму сайті.

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      Група затриманих чоловіків використовувала формений одяг, шеврони, а також підроблені посвідчення офіцерів СБУ. На дорогах вони зупиняли виключно елітні автомобілі. У водіїв та пасажирів конфісковували майно.

      Під час обшуків за адресами фігурантів правоохоронці знайшли спецодяг працівників Служби безпеки України, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів.

      Підроблені посвічення СБУ
      Підроблені посвідчення СБУ

      Спецодяг
      Спецодяг 

      Підроблені номери та нашивки СБУ
      Підроблені номери та нашивки СБУ

      Зловмисників затримали за статтею 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статті 187 КК України.

      Наразі підозрюваним обирають запобіжний захід, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо, що 5 жовтня у Харкові затримали поліцейських, які систематично знущалися над пасажирами метрополітену. На одній зі станції місцевої підземки вони безпідставно вимагали у людей кошти, б'ючи та принижуючи їх.

      Теги: Новини України СБУ Поліція Новини Києва Київська прокуратура
      Джерело: 24 Канал
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