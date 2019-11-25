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      На Київщині затримали кримінального авторитета і його спільників: фото, відео

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      Поліція Київщини затримала кримінального авторитета / kv.npu.gov.ua

      Поліція затримала трьох чоловіків, які підозрюються у груповому побитті відвідувача нічного закладу у Борисполі.

      Інцидент трапився наприкінці жовтня 2018 року. Про це йдеться на сайті поліції Київської області.

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      Лідером злочинної групи назвали раніше судимого 49-річного кримінального авторитета з Борисполя, у якого знайшли посвідчення кореспондента видання "Влада і закон".

      Його спільники – 35-річний житель Переяслава і 34-річний мешканець Борисполя.

      Злочинців затримували бійці полку поліції особливого призначення. Затриманим повідомили про підозру.

      Дивіться відео затримання кримінального авторитета і його спільників:

       

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Поліція Кримінал Кримінальні новини Новини Києва
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