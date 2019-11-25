На Київщині затримали кримінального авторитета і його спільників: фото, відео
Поліція затримала трьох чоловіків, які підозрюються у груповому побитті відвідувача нічного закладу у Борисполі.
Інцидент трапився наприкінці жовтня 2018 року. Про це йдеться на сайті поліції Київської області.
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Лідером злочинної групи назвали раніше судимого 49-річного кримінального авторитета з Борисполя, у якого знайшли посвідчення кореспондента видання "Влада і закон".
Його спільники – 35-річний житель Переяслава і 34-річний мешканець Борисполя.
Злочинців затримували бійці полку поліції особливого призначення. Затриманим повідомили про підозру.
Дивіться відео затримання кримінального авторитета і його спільників: