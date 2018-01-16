На Київщині згорів будинок багатодітного бійця АТО

У селі Берестянка, що на Київщині, згорів будинок учасника АТО Тимофія Бутиліна. Це сталося лише за два дні до дати його повернення на передову.

Про це пише видання ТСН.

Під час пожежі у будинку були дружина і троє неповнолітніх дітей. На щастя, усі змогли врятувалися.

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Із полум’ям боролися чотири машини ДСНС. Що стало причиною пожежі офіційно не з’ясували, однак господарі нарікають на перепади електрики в селі.

"Я працювала за комп’ютером. Почав клацати стабілізатор. Я все відключила, розуміла, що це перепад. Я все витягла навіть із розетки. Буквально мене не було дві хвилини – донька кричить, що дим валить із другого поверху. Осередок був саме там, де розетка, котру я від’єднала", - каже постраждала Ірина.

Керівництво району пообіцяло переселити родину.