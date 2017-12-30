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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Київщині жорстоко розстріляли собак, які мешкали у притулку для тварин

19:10, 30 грудня 943 Читать новость на русском

"Врятуйте притулок в Пирогово": зоозахисники протестують проти розстрілів і знущань над собаками. Кілька днів тому мережею почали ширитися фотографії вбитих і поранених тварин. Активісти стверджують, що регулярні напади на чотирилапих неподалік притулку здійснюють чергові забудовники. Мовляв, їхня мета – знищити заклад, щоб побудувати там гірськолижний курорт.

Околиця Києва. Житловий мікрорайон Пирогів. Тут вже 20 років діє притулок для тварин. І хоча умови, на перший погляд, не найкращі, головне, що собаки точно не голодні. Сніданок, обід та вечеря – за розкладом. Усіма чотирилапими опікуються лише кілька людей, для яких це вже не робота, а поклик душі.

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Навідати тварин приїхали зоозахисники та активісти, бо кілька днів тому соціальні мережі просто вибухнули фотографіями розстріляних собак, яких знайшли неподалік закладу. Дві жорстоко вбиті пострілом в голову, ще дві наразі у важкому стані в лікарні.

Директорка Наталія Мохнєва розповіла, що на притулок регулярно нападають невідомі озброєні люди.

Приїжджають на іномарках, стають навпроти притулку та витягають зброю начебто для відстрілу щурів. Вони пояснюють, що це у них таке хобі,
– зазначила директор притулку SOS Наталія Мохнєва.

Хто і навіщо це робить, директорка притулку не знає. А от захисники переконані, що заклад для тварин хочуть знищити чергові забудовники.

"Скоріш за все, це чергова афера забудовників, таких як Кличко, Алієв, Ніконов, які прагнуть захопити 100 гектарів землі, знищити цей притулок, в якому перебувають до 2 тисяч собак", – заявила зоозахисник Оксана Костюкевич.

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З фірмою, про яку говорять зоозахисники, зв'язатися не вдалося. У суботу стаціонарні телефони не працюють. Тим часом у притулку розповідають, що після чергових розстрілів щоразу звертаються до поліції. Щоправда, у столичному управлінні цю інформацію не підтвердили, мовляв, звернень не було, тому і провадження немає.

У притулку й досі оговтуються від пережитого. Там сподіваються, що зловмисників знайдуть і тварини будуть у безпеці.

Автор: Юлія Жукова
Теги: Новини України Кримінальні новини світ тварин Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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