На Київщині зійшов з рейок вантажний потяг: 8 пасажирських поїздів затримуються в дорозі

Через сходження вантажного поїзда біля станції Кожанка на ділянці Фастів – Козятин в Київській області затримується низка пасажирських поїздів.

Про аварію повідомила кореспондент 24 каналу.

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Відомо, що рух залізницею на цьому напрямку частково перекритий. Станом на 10 ранку 19 січня від наслідків аварії звільнили одну колію. Пасажирські потяги суттєво затримуються.

За інформацією Lb.ua, у дорозі затримуються 8 пасажирський поїздів. Зокрема, йдеться про:

715 Київ – Перемишль;



138 Лисичанськ – Хмельницький;



121 Миколаїв – Рівне;



111 Харків – Львів;



70 Маріуполь – Львів;



55 Москва – Хмельницький;



23 Москва – Одеса;



779 Суми – Вінниця.

"Укрзалізниця" не повідомляє про орієнтовний час затримки поїздів. Так, деякі із них вже понад 2 години чекають відновлення руху залізницею.