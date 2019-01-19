На Київщині зійшов з рейок вантажний потяг: 8 пасажирських поїздів затримуються в дорозі
Через сходження вантажного поїзда біля станції Кожанка на ділянці Фастів – Козятин в Київській області затримується низка пасажирських поїздів.
Про аварію повідомила кореспондент 24 каналу.
Читайте також: Зросли ціни на постільну білизну та напої в поїздах "Укрзалізниці"
Відомо, що рух залізницею на цьому напрямку частково перекритий. Станом на 10 ранку 19 січня від наслідків аварії звільнили одну колію. Пасажирські потяги суттєво затримуються.
За інформацією Lb.ua, у дорозі затримуються 8 пасажирський поїздів. Зокрема, йдеться про:
715 Київ – Перемишль;
138 Лисичанськ – Хмельницький;
121 Миколаїв – Рівне;
111 Харків – Львів;
70 Маріуполь – Львів;
55 Москва – Хмельницький;
23 Москва – Одеса;
779 Суми – Вінниця.
"Укрзалізниця" не повідомляє про орієнтовний час затримки поїздів. Так, деякі із них вже понад 2 години чекають відновлення руху залізницею.