12:04
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      На Київщині зникла неповнолітня дівчина

      1095 Читать новость на русском
      На Київщині зникла неповнолітня дівчина
      На Київщині зникла неповнолітня дівчина / Інформатор

      У столиці та області шукають зниклу 14-річну школярку Ірину Семенову. Поліція просить про допомогу у пошуках дівчини.

      За інформацією "Інформатор", дівчина пішла з дому зранку 3 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району і не повернулась.

      До слова: Київська школярка на перерві вистрибнула з вікна: відома причина трагедії

      Була одягнена: у чорну куртку, сині джинси та різнокольорові кросівки. 

      Прикмети: зріст 164 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі зелені, волосся темно-русявого кольору, до плечей.

      Всіх хто міг бачити дівчину просять телефонувати на лінію 102.

      пропала дівчина київ
       Ірина Семенова

      До слова, в лісосмузі Лиманського району Одещини знайшли мертвою 14-річну дівчину Дар'ї Дробот. Відомо, що 2 листопада неповнолітня поїхала разом з друзями відпочивати за місто і ввечері не повернулася додому. Згодом, у вбивстві дівчини зізнався дев'ятикласник, який гуляв разом з нею в день зникнення. Причина – хотів інтиму, та коли дівчина відмовила, задушив. Малолітнього злочинця вже затримали.

      blog_ava
      Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      10875
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 301
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1460
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      4 листопада , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      1051
      Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      сьогодні , 09:00 Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      Вероніка Климська 2110
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сьогодні , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 665
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук