На Київщині зникла неповнолітня дівчина

У столиці та області шукають зниклу 14-річну школярку Ірину Семенову. Поліція просить про допомогу у пошуках дівчини.

За інформацією "Інформатор", дівчина пішла з дому зранку 3 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району і не повернулась.

До слова: Київська школярка на перерві вистрибнула з вікна: відома причина трагедії

Була одягнена: у чорну куртку, сині джинси та різнокольорові кросівки.

Прикмети: зріст 164 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі зелені, волосся темно-русявого кольору, до плечей.

Всіх хто міг бачити дівчину просять телефонувати на лінію 102.



Ірина Семенова

До слова, в лісосмузі Лиманського району Одещини знайшли мертвою 14-річну дівчину Дар'ї Дробот. Відомо, що 2 листопада неповнолітня поїхала разом з друзями відпочивати за місто і ввечері не повернулася додому. Згодом, у вбивстві дівчини зізнався дев'ятикласник, який гуляв разом з нею в день зникнення. Причина – хотів інтиму, та коли дівчина відмовила, задушив. Малолітнього злочинця вже затримали.