На київський "Арсенал" наклали трансферний бан через 500 тисяч гривень для колишнього тренера

Колишній головний тренер "Арсенал-Київ" Сергій Литовченко виграв справу проти "канонірів" у Палаті по вирішенню суперечок ФФУ. Причиною стало незаконне звільнення.

Тепер київський клуб зобов’язаний виплатити своєму колишньому наставнику 500 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення, а також усю зарплату, яку мали б виплатити до цього моменту.

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Окрім того, до моменту усіх виплат на клуб накладено трансферний бан – він не зможе заявляти нових футболістів. Про це повідомляє SportArena.

Варто нагадати, що "Арсенал-Київ" під керівництвом Сергія Литовченка виграв Першу лігу та здобув право на підвищення у класі до УПЛ. Однак тренера неочікувано звільнили, а на його місце призначили італійця Фарбіціо Раваннелі. Та останній довго не затримався у Києві – через невдалі результати на чолі команди він був звільнений. При цьому після оголошення про звільнення Раванеллі ще тренував команду. Та згодом на місце головного тренера "канонірів" назначили В’ячеслава Грозного. Це третій "прихід" Грозного на посаду головного тренера клубу.