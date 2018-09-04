На київському ринку влаштували стрілянину: фото

У вівторок, 4 вересня, у Києві на Печерську виник конфлікт між охоронцем ринку та двома невідомими особами. В результаті конфлікту на ринку пролунали постріли, тож на місце прибули правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

З’ясувалося, що охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення та накинулися на охоронця з кулаками. Під час бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Після цього чоловіки відразу втекли.

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Охоронця ринку доставили до лікарні з пораненням обличчя та шиї, йому надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.