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На київському ринку влаштували стрілянину: фото

2019 Читать новость на русском
Стрілянина на ринку в Києві
Стрілянина на ринку в Києві / Поліція Києва

У вівторок, 4 вересня, у Києві на Печерську виник конфлікт між охоронцем ринку та двома невідомими особами. В результаті конфлікту на ринку пролунали постріли, тож на місце прибули правоохоронці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

З’ясувалося, що охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення та накинулися на охоронця з кулаками. Під час бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Після цього чоловіки відразу втекли.

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Охоронця ринку доставили до лікарні з пораненням обличчя та шиї, йому надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція
Джерело: 24 канал
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