На київському ринку влаштували стрілянину: фото
У вівторок, 4 вересня, у Києві на Печерську виник конфлікт між охоронцем ринку та двома невідомими особами. В результаті конфлікту на ринку пролунали постріли, тож на місце прибули правоохоронці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
З’ясувалося, що охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення та накинулися на охоронця з кулаками. Під час бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Після цього чоловіки відразу втекли.
Читайте також: Різанина в київському гуртожитку НАУ: з'явилися деталі інциденту
Охоронця ринку доставили до лікарні з пораненням обличчя та шиї, йому надають необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.