На київському водосховищі троє чоловіків провалилися під лід

У п'ятницю, 11 січня, під час катання на снігу по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка. Одному з них вдалося врятуватися самостійно.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Київській області.

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Інцидент стався на водосховищі у селі Страхолісся, що на Київщині. Як зазначається, двоє чоловіків вибратися на поверхню не змогли. Як зазначили у ДСНС, орієнтовна відстань від місця провалу під кригу до берега складає 2 кілометра, орієнтовна глибина – 10 метрів.



На Київщині провалилися під лід 3 чоловіків

Рятувальники 12 січня розпочали пошукову операцію, яким допомагали водолазна група, національна поліція та чоловік, який зміг врятуватися. До пошуку зниклих також було залучено два катери на повітряній подушці "Марс".



ДСНС витягнули тіло одного чоловіка

Станом на цей день на 14:00 тіло одного зі зниклих чоловіків піднято на поверхню. Наразі тривають пошуки другого чоловіка.

До слова, 6 січня в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. 10 січня зниклий турист вийшов на зв'язок і повідомив рятувальникам, що перебуває в хатинці лісника. Згодом цього ж дня надзвичайники його знайшли.