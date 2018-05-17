На Київському водосховищі затонув човен та зник чоловік: деталі події

У ніч з 16 на 17 травня на Київському водосховищі троє чоловіків, пливучи на човні "Казанка-5м" по фарватеру (судовий хід) у сторону плавбази "Нептун", зіткнулися з бакеном 49. Через це човен отримав пробоїну та потонув.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".

Двом чоловікам вдалося доплисти до найближчого острова, де 17 травня під час проведення рибоохоронних заходів їх виявили інспектори Рибоохоронного патруля Київщини. Інспектори відразу надали чоловікам допомогу. Доля третього чоловіка та човна невідомі.

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Про надзвичайну подію патруль сповісти до поліції, ДСНС, Держприкордонслужби та власними силами розпочав пошукові роботи, які наразі не дали результатів.

Що стало причиною надзвичайної події – невідомо, але однозначно було елементарне нехтування правилами експлуатації транспортних засобів та правил поводження на воді, зокрема відсутність рятувальних жилетів,

– зазначається у повідомленні спільноти.

Також повідомляється, що враховуючи погодні умови, високий рівень води та швидку течію на руслі, пошуки третього чоловіка ускладнюються.