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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Кобзона готувався замах: ЗМІ пригадали давній вибух у Москві

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Спробу замаху на Йосипа Кобзона була скоєна 20 років тому
Спробу замаху на Йосипа Кобзона була скоєна 20 років тому / Фото з вільних мереж

На радянського і російського співака, депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона майже 20 років тому готувався замах. Тоді у московському готелі "Інтурист" поруч із Кремлем, де був розташований офіс артиста, прогримів вибух.

Про це повідомляє "Дни.ру".

24 канал повідомляв, що 30 серпня на 81 році життя від прогресуючого онкологічного захворювання помер Йосип Кобзон. Артиста поховають 2 вересня у Москві на Востряковському кладовищі.

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Робоче місце співака було спеціально відокремлено від інших приміщень дверима з куленепробивного скла. Більше того, біля ліфта постійно чергували 2 охоронці. Тим не менш, 25 квітня 1999 року на 20-му поверсі будівлі прогримів потужний вибух. В результаті цього була зруйнована частина зовнішньої стіни готелю. Почалася пожежа,
– мовиться у матеріалі видання.

Знайти організаторів злочину так і не вдалося. При цьому в ФСБ Москви тоді відразу виключили версію про теракт.

"Здійснена спроба замаху на конкретних осіб, яких злочинці вже попереджали", – розповідали контррозвідники.

Згідно з інформацією слідства, зловмисники розраховували, що Кобзон перебуватиме в офісах, а п'ятикілограмова тротилова бомба рознесе весь поверх.

Але вони прорахувалися. Життя Кобзона врятувала випадковість. Співак, хоча і планував у той день побувати в "Інтуристі", десь затримався,
– зазначається у статті.

Існує кілька версій про те, хто і задля чого здійснив замах на Кобзона майже 20 років тому. Згідно з однією з версії, "Інтурист" був ласим шматочком у кримінальних колах, які тоді ділили сфери впливу.

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Кобзон при житті висловлював припущення, що це було залякуванням зі сторони чеченського бойовика Шаміля Басаєва, з яким співак перебував у непростих відносинах.

"А потім це все стихло. Через 10 років мені повідомили, що нібито знайшли (виконавців замаху) та запрошують мене, щоб я там давав якісь свідчення", – розповів артист.

Зазначимо, що Кобзон відмовився брати участь у розслідуванні замаху на нього, аргументуючи це тим, що з моменту інциденту минуло занадто багато часу.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії Помер Йосип Кобзон Втрати Москва Розслідування
Джерело: 24 Канал
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