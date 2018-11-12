"На колесах": Віталій Козловський відібрав їжу у дівчини та переспівав хіти Потапа і Полякової

12 листопада відбулася прем'єра розважального шоу "На колесах", у якому ведучий Слава Дьомін катає зірок на музичному авто. Першим героєм став епатажний співак Віталій Козловський.

Випуск розважального шоу опубліковано на офіційному YouTube-каналі Люкс ФМ.

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Під час кумедного інтерв'ю Віталій Козловський встиг кинути у ведучого пластиковим стаканом від газованого напою і відібрати у дівчини їжу поблизу закладу швидкого харчування. За словами співака, він так перевірив, на скільки вона щедра людина, та пригостився картоплею фрі від фанатки.

У музичному авто Віталій і Слава переспівали хіти Олі Полякової, гурту MOZGI, Павла Зіброва, Katy Perry та інших топових артистів.

Дивіться перший випуск розважального шоу "На колесах" з Віталієм Козловським: