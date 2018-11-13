17:21
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      На колесі огляду в Індонезії перевернулись кабінки: моторошні фото та відео

      262 Читать новость на русском
      Колесо огляду
      Колесо огляду / Фото із відкритих джерел

      У понеділок, 12 листопада, на нічній ярмарці у індонезійській столиці Джакарті колесо огляду несподівано стало обертатися у зворотній бік, після чого кабінки з людьми почали перевертатися.

      Про це повідомляє місцеве видання Coconuts Jakarta.

      Читайте також: Авіакатастрофа в Індонезії: нові деталі трагедії

      В одній із кабінок була сім'я з дитиною. Вони змогли вхопитися за поручні й дочекалися допомоги – на несправність моментально відреагували співробітники парку.

      Аварію спричинило пошкодження кріплень. 

      Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.


      Колесо огляду у Джакарті


      Колесо огляду у Джакарті

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Minggu malam (11/11), Diduga akibat kelebihan beban, Bianglala di Pasar Malam Sekaten, Yogyakarta tersangkut satu sama lain... Dok. Istimewa. . . . Informasi LENGKAP & MENARIK dapat dilihat di laman www.youtube.com/netbiroyogyakarta. Jangan lupa yaa... . Beragam Informasi KRIMINAL, UNIK, dan Menginspirasi seputar JOGJA & SOLO RAYA, bisa disaksikan di Program NET. YOGYA, Senin - Minggu, pkl. 05.00 - 06.00 WIB. #sekatenjogja #sekaten #sekaten2018 #videoamatir #jogjaevent #dolanjogja #jelajahjogja #jogjaku #jogjainfo #kabarjogja #pesonajogja #wonderfuljogja #jogjaexplore #jogjaupdate #eksplorejogja #bianglala #bianglalasekaten #viralvideo #faktaterkini #jelajahjogja #wisatajogja #dolanjogja #jogjafoodhunter #videoviral #jajanjogja #seputarjogja #infojogja #infoterkini #kabarterkini #visitjogja #jogja24jam #netyogya

      Допис, поширений NET. YOGYA (@netyogya)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ngeri Minggu wingi bar numpak iki #sekatenjogja #sekaten2018

      Допис, поширений Fajar Kurnia Adi (@fajar.k.a)

       

      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      493
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 749
      От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 694
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1801
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3463
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через дії КНДР Південна Корея хоче розмістити в себе "найпотужнішу" тактичну зброю зі США
       3 вересня 2017 , 12:16
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук