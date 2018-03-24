На кону бою Ломаченка з Лінаресом можуть стояти три чемпіонські пояси

Якщо Ломаченко переможе Лінареса, то стане першим в історії боксером, який вже за 12 боїв став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Одним ударом - відразу три чемпіонські пояси. У бою з Хорхе Лінаресом Василь Ломаченко може здобути навіть більше цінних пасків, ніж очікувалося.

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Наразі венесуелець поставив на кін лише власний пояс WBA. Також Лінарес має шанс стати чемпіоном ще й за версією WBC. Адже Майкі Гарсія піднявся на одну вагову категорію вверх і залишив титул вакантним. Крім того, переможець може отримати ще й пояс від The Ring.

Якщо Василь Ломаченко переможе Лінареса, то впише своє ім'я в історію. Василь може стати першим боксером, який вже за 12 боїв стане чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах. Наразі рекорд належить японцю Кадзуто Іоці – 18 поєдинків.

Нагадаємо, Василь Ломаченко з Хорке Лінаресом вийдуть на ринг 12 травня.