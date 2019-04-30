На кораблі з Росії за дивних обставин померли два моряки: усі подробиці

На російському судні "Василий Головнин" з невстановлених поки причин померли два члени екіпажу. Цей дизель-електрохід належить транспортній групі FESCO і йшов він до порту південноафриканського Кейптауна. Сам інцидент трапився біля берегів Антарктиди.

Як розповів представник профспілок Приморського краю Росії, матрос 1988 року народження та токар 1972 року народження померли за дивних обставин 25 квітня під час переходу судна з антарктичної експедиції до порту Кейптауна. За його словами, вже створили комісію з розслідування інциденту, однак причину смерті моряків поки не встановлено. На розслідування відводять 15 днів, а за необхідності термін можуть продовжити, передає "Інтерфакс".

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Моряки почали почуватися зле, і лікар на судні надав їм медичну допомогу, однак врятувати людей не вдалося. Вони померли з різницею у кілька годин. Це були працівники філії публічного акціонерного товариства "Далекосхідне морське пароплавство",

– додав він.

За інформацією видання КП, попередня причина смерті моряків – отруєння метанолом. У Федерації профспілок Примор’я, зі свого боку, зазначили, що комісія перевіряє цю версію, водночас вони розглядають, що моряки могли померти через "виробничий фактор".

Також розслідування події веде транспортна група FESCO, але тут поки нічого не коментують, щоправда інформацію про смерть двох моряків підтвердили.

Що відомо про судно "Василий Головнин" і його антарктичну експедицію? "Василий Головнин" є дизель-електроходом і постачальником льодового класу. Його було побудовано в 1988 році в СРСР. Наприкінці січня FESCO повідомила, що судно вирушило з Кейптауна до Антарктиди для постачання індійських науково-дослідних станцій. Для реалізації проекту на судні було проведено ремонтні роботи та встановлено додаткове обладнання. Антарктичний рейс повинен був тривати три місяці.



На індійські арктичні станції "Бхараті" та "Майтрі" корабель доправив понад тисячу тонн вантажів (техніка, паливо та продовольство), а назад з Антарктиди теплохід вивозить побутове та технічне сміття зі станцій. Також судно доправило до Антарктиди нову зміну індійських полярників.



"Василий Головнин" прибув до Антарктиди у другій половині березня та опісля через важкий лід і непередбачувану погоду майже місяць вибирався з Антарктиди на зворотному шляху, оскільки на деякий час його рух було призупинено. Розпочати зворотний рух крізь крижаний пояс допомогло йому науково-експедиційне судно "Академік Федоров", що забезпечує російські антарктичні станції. Через те, що прокладений раніше канал замерз, двом постачальникам з середини квітня в парі довелося практично прорубувати собі шлях через льодове поле.



У підсумку Більш потужний "Академік Федоров" зміг вибратися самостійно, а ось "Василий Головнин", на борту якого перебувала 81 особа, потрапив у полон. Було вирішено евакуювати частину екіпажу та індійських дослідників вертольотами, проте в другій половині квітня ситуація з льодами в Антарктиді змінилася, і судно змогло самостійно вибратися з крижаного полону.

Смерті членів екіпажу на російських суднах – не рідкість. Зокрема, на початку березня на борту ракетного фрегату "Адмірал Григорович" загинув військовий окупаційних сил Криму. За офіційною інформацією, матрос виконував ремонтні роботи на висоті та зірвався вниз з надбудови корабля.