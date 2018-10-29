Ізраїль наніс авіаудар по Сектору Гази: загинули троє палестинських підлітків
Військово-повітряні сили Ізраїля нанесли авіаудар по області на східному кордоні Сектора Гази. Внаслідок цього троє палестинських підлітків загинули.
Про це повідомило видання "РИА "Новости".
Читайте також: Король Йорданії вирішив не продовжувати оренду двох районів країни Ізраїлем
Зазначається, що ізраїльські військові завдали удару з повітря по трьох палестинцях, які нібито намагалися закласти вибуховий пристрій на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю.
Всі загиблі – підлітки, вік двох з них – 12 і 14 років. Працівники Червоного Півмісяця забрали тіла загиблих на східному кордоні Сектора Гази.
Нагадаємо, що 5 жовтня, на кордоні Сектора Гази через сутички з військовими Ізраїля загинули троє палестинців і майже 4 сотні – постраждали.
Додамо, що активна фаза конфлікту на території Сектора Гази поновилася у грудні минулого року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.