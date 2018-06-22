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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На кордоні спіймали українців, які хотіли перевезти до Росії автозапчастини та багато яєць

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На кордоні спіймали українців, які хотіли перевезти до Росії автозапчастини та багато яєць
На кордоні спіймали українців, які хотіли перевезти до Росії автозапчастини та багато яєць / Фото Держприкордонслужби

На Луганщині прикордонники затримали 5 українців, які двома автомобілями везли товари до Росії. Зловмисники намагалися перевезти до РФ автозапчастини для автомобілів та велику кількість курячих яєць.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

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"На відстані 50 метрів від кордону, в районі населеного пункту Розсипне Луганської області, правоохоронці зупинили два автомобілі "УАЗ". Ними 5 громадян України намагались перемістити через державний кордон до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць", – розповіли прикордонники. 

Осіб затримано, встановлюються деталі правопорушення. А товар буде передано встановленим порядком співробітникам ДФС України у Луганській області.

Теги: Новини України Новини Луганська Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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