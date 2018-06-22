На кордоні спіймали українців, які хотіли перевезти до Росії автозапчастини та багато яєць

На Луганщині прикордонники затримали 5 українців, які двома автомобілями везли товари до Росії. Зловмисники намагалися перевезти до РФ автозапчастини для автомобілів та велику кількість курячих яєць.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Читайте також: Напад на прикордонників на Буковині: з’явилося відео інциденту "На відстані 50 метрів від кордону, в районі населеного пункту Розсипне Луганської області, правоохоронці зупинили два автомобілі "УАЗ". Ними 5 громадян України намагались перемістити через державний кордон до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць", – розповіли прикордонники. Осіб затримано, встановлюються деталі правопорушення. А товар буде передано встановленим порядком співробітникам ДФС України у Луганській області.