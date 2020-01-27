На кордоні Сумщини затримали 22 українських закордонних паспорти, прикраси та монети
У потязі "Київ-Москва" прикордонники разом із працівниками митниці виявили чотири пакунки.
Прикордонники оглядали вагони потягу у напрямку "Київ-Москва" та у конструктивних порожнинах купе знайшли заховані пакунки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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У пакунках були 22 українських закордонних паспорти, 300 одиниць прикрас та 500 монет. Знайдені речі були вилученні співробітниками правоохоронних органів.
Прикордонники знайшли 300 одиниць прикрас / Фото: Прикордонна служба
Триває експертиза та заходи встановлення їх власника.
У потязі до Москви знайшли 500 монет / Фото: Прикордонна служба
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