На кордоні Сумщини затримали 22 українських закордонних паспорти, прикраси та монети

У потязі "Київ-Москва" прикордонники разом із працівниками митниці виявили чотири пакунки.

Прикордонники оглядали вагони потягу у напрямку "Київ-Москва" та у конструктивних порожнинах купе знайшли заховані пакунки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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У пакунках були 22 українських закордонних паспорти, 300 одиниць прикрас та 500 монет. Знайдені речі були вилученні співробітниками правоохоронних органів.



Прикордонники знайшли 300 одиниць прикрас / Фото: Прикордонна служба

Триває експертиза та заходи встановлення їх власника.



У потязі до Москви знайшли 500 монет / Фото: Прикордонна служба