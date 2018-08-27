На кордоні у двох громадян України вилучили зброю

26 серпня прикордонники Львівського загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг" вилучили зброю у двох українців.

Про це повідомили у прес-центрі державної прикордонної служби.

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Зазначається, що під час огляду автомобіля "Фольксваген" іноземної реєстрації на виїзд з України прикордонники за допомогою службового собаки виявили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметри "Беретта". Його перевозив мешканець міста Запоріжжя, приховавши в салоні автомобіля.

Крім того, минулої доби в пункті пропуску "Шегині" прикордонниками Мостиського загону також було виявлено зброю у громадянина України. Чоловік приховав у бардачку автомобіля "Ауді" польської реєстрації, яким він їхав до Польщі, пневматичний пістолет марки "SPORT 306" калібру 4,5 міліметри та набої до нього в кількості 1300 штук,

– йдеться у повідомленні.

В обох випадках пістолети та набої передано представникам Національної поліції.