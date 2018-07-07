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На кордоні з Білоруссю та Молдовою виявили дві автівки, номери яких мали невідповідність

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Прикордонники затримали дві автівки номери яких мали невідповідність
Прикордонники затримали дві автівки номери яких мали невідповідність

Державна прикордонна служба виявила на кордоні з Білоруссю та Молдовою два автомобілі ідентифікаційні номери яких мали невідповідність або були знищені.

Про це повідомляє пресс-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що одну з автівок зупинили ввечері, 6 липня, прикордонники Житомирського загону на українсько-білоруському кордоні. 

Номер кузова автівки не відповідав записам в реєстраційних документах. Автомобілем "Форд Мондео" мав намір в’їхати в Україну через пункт пропуску "Вільча" 54-річний громадянин Республіки Білорусь,
– йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що за даним фактом іноземного громадянина притягнуто до відповідальності за порушення статті 121-1 КУпАП "Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах", автомобіль передано представникам Національної поліції.

Інше авто виявили прикордонники Могилів-Подільського загону. 

"Під час оформлення автомобіля "Фольксваген" литовської реєстрації, яким керував наш співвітчизник, виявлено ознаки знищення ідентифікаційного номеру кузова. Наразі транспортний засіб передано співробітникам поліції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого стаття 290 КК України "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу", – зазначається у повідомленні пресс-служби.

Теги: Новини України Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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