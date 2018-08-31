На кордоні з Білоруссю затримали злочинця, який втік із колонії

Злочинця, який втік з виправної колонії в Україні, затримали прикордонники Житомирського загону під час спроби перетнути кордон.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

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Прикордонники від відділу "Овруч" виявили чоловіка без документів, який намагався порушити державний кордон з сусідньою Білоруссю в обхід пункту пропуску.

Відсутність документів чоловік пояснив їх втратою, а рух в напрямку держрубежу – бажанням потрапити на територію Російської Федерації,

– повідомили у відомстві.

Прикордонники з'ясували, що затриманим є громадянин України, житель Жмеренки. Чоловік перебував у всеукраїнському розшуку з початку серпня 2018-го року за втечу з виправної колонії. Його засудили за розбій до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за спробу порушення держкордону та передали співробітникам Нацполіції в Житомирській області.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні затримали злочинців, які переправляли нелегальні товари між країнами дельтапланом.