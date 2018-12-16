На кордоні з невизнаним Придністров'ям зник український прикордонник: деталі

Правоохоронці розшукують українського прикордонника, який 15 грудня зник на кордоні з Молдовою, в районі невизнаного Придністров'я.

Про це інформує Нацполіція в Одеській області.

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Розшукується сержант-контрактник прикордонних військ Колісник Євген Валентинович, 1995 року народження, який 16 грудня о 6:30 ранку, перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, вийшов з бліндажу щоб зателефонувати та зник у невідомому напрямку,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

На момент зникнення сержант мав при собі зброю та 120 набоїв, був одягнений у військову форму.

У поліції повідомили також його прикмети: зріст – 180 сантиметрів, середня статура, обличчя овальне, без рослинності. Стрижка коротка, волосся світле.

Нагадаємо, 29 листопада на Донбасі зник український військовий Сергій Проданюк. Військовослужбовець пропав у ході бойових дій в смузі відповідальності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.