На кордоні зі Словаччиною та Польщею сотні автомобілів стоять у чергах

Після закінчення свят та відвідування рідних, багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи. Через це на кордоні, зокрема з країнами ЄС, спостерігається певне накопичення автомобілів. Зараз черги зафіксовані на кордоні зі Словаччиною та Польщею.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. Читайте також: Українець на теплоході перевозив вантажівку, яку викрав у Литві "Скупчення автомобілів у пункті пропуску "Ужгород", що на українсько-словацькому кордоні, складає близько 150 автомобілів. А в основних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – "Краківець" та "Рава-Руська" по 180 автівок, "Шегині" і "Устилуг" 120 та 150 автомобілів відповідно очікують на виїзд за кордон", – йдеться у повідомленні прикордонників. Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію і радить обирати оптимальні маршрути руху.