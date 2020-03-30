На коронавірус захворів водій маршрутки в Кропивницькому: 4 маршрути міста призупиняють роботу

У Кропивницькому коронавірус виявили у водія маршрутки. На якому маршруті він працював не повідомляють. Відомо лише, що у поле ризику міг потрапити хтось із водіїв маршрутних таксі №77, №104, №112 і №113.

За інформацією Міської ради Кропивницького, саме ці маршрути від понеділка, 30 березня, тимчасово припиняють свою роботу. Усі вони належать компанії-перевізнику "Паритет-Сервіс".

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У міськраді додали, що у межах карантину:

колеги зараженого водія не вийдуть на свої маршрути;

медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, також перебуватимуть у карантинному режимі;

у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Крім того, Міськрада Кропивницького пообіцяла згодом повідомити про подальшу роботу вищезазначеного перевізника та функціонування маршрутів, які воно обслуговує.

Важливо! Станом на 29 березня зафіксували 475 випадків захворювання на коронавірус. Відомо про щонайменше 4 випадки у Кіровоградській області. На жаль, від COVID-19 10 людей в Україні загинули.

Заходи у межах боротьби з карантином в Україні

12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу