На крок ближче до незалежності УПЦ: про що в Києві говоритимуть повірені Вселенського патріарха

Призначення екзархів (повірених) Вселенського патріарха у Києві – це підтвердження того, що Україна впритул наблизилися до отримання Томосу для Української православної церкви.

Про це "Еспресо" розповіла релігієзнавець Людмила Філіпович.

24 канал повідомляв, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

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Це означає, що фактично розпочнеться підготовка Архієрейського собору української церкви. Тоді треба буде об'єднати єпископів трьох юрисдикцій: Київський патріархат, УАПЦ та єпископи з Московського патріархату. Напевно, що вони самі б не змогли цього зробити, тому будуть посередники з великими повноваженнями,

– пояснила Філіпович.

За її словами, важливо, що обидва призначені екзархи є українцями зі США та Канади. Вони добре знайомі з українською ситуацією і неодноразово бували в країні.

Хто такі екзархи? Екзарх – це титул церковних служителів і світських чиновників у пізній Римській імперії. Титул досі вживається у Східній православній церкви. Екзархом є архієрей, який керує великою церковною областю – екзархатом. Екзархат зазвичай є за межами країни, в якій розташований патріархат.