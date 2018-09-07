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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На крок ближче до незалежності УПЦ: про що в Києві говоритимуть повірені Вселенського патріарха

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Автокефалія УПЦ
Автокефалія УПЦ / Ілюстративне фото

Призначення екзархів (повірених) Вселенського патріарха у Києві – це підтвердження того, що Україна впритул наблизилися до отримання Томосу для Української православної церкви.

Про це "Еспресо" розповіла релігієзнавець Людмила Філіпович.

24 канал повідомляв, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

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Це означає, що фактично розпочнеться підготовка Архієрейського собору української церкви. Тоді треба буде об'єднати єпископів трьох юрисдикцій: Київський патріархат, УАПЦ та єпископи з Московського патріархату. Напевно, що вони самі б не змогли цього зробити, тому будуть посередники з великими повноваженнями,
– пояснила Філіпович.

За її словами, важливо, що обидва призначені екзархи є українцями зі США та Канади. Вони добре знайомі з українською ситуацією і неодноразово бували в країні.

Хто такі екзархи? Екзарх – це титул церковних служителів і світських чиновників у пізній Римській імперії. Титул досі вживається у Східній православній церкви. Екзархом є архієрей, який керує великою церковною областю – екзархатом. Екзархат зазвичай є за межами країни, в якій розташований патріархат.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ З НАДАННЯМ АВТОКЕФАЛІЇ УПЦ:
Теги: Новини України релігія Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП УАПЦ Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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