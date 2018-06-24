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На крок ближче до розвалу: лідери ЄС не змогли домовитися про владнання міграційної кризи

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Розвал ЄС
Розвал ЄС / Обозреватель

До початку неформального саміту лідерів країн Європейського союзу (ЄС) в Брюсселі учасники не змогли узгодити єдину позицію з питання міграційного кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що частина країн Євросоюзу відмовилася від участі в переговорах і тому Меркель заявила про неможливість досягнення загального плану дій .

Німеччина і Франція виступили з пропозицією вивести проблему розміщення мігрантів на рівень домовленостей між окремими країнами.

"Ми розуміємо, що, на жаль, не зможемо досягти спільного рішення міграційної проблеми на саміті ЄС. Тому те, що нам потрібно, це двосторонні і тристоронні угоди", –заявила Меркель перед самітом.

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив стурбованість Меркель масштабом кризи. Зазначимо, що на неформальний саміт прибули лідери 16 країн з 28 учасників ЄС. За даними Вloomberg, розбіжності на саміті проявилися між периферійними країнами ЄС та державами, далекими від кордонів Єврозони.

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Еммануель Макрон Ангела Меркель біженці
Джерело: 24 Канал
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