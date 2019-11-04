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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      На кроки "Слуг народу" міжнародні інвестори відреагували зупинкою виробництва, – економісти

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      Економіка
      Економіка / dniprograd.org

      Один із таких, British American Tobacco вже зупинив випуск продукції на заводі в Прилуках.

      Чергову хвилю скорочень і в країні й, як наслідок, виїзд працівників за кордон, прогнозують українському бізнесу провідні економісти, передає "5 канал".

      Такі наслідки матимуть подані на розгляд Парламенту законопроєкти 1209 та 1210. Найбільш чуттєвими виявилися міжнародні інвестори. Один із таких, British American Tobacco вже зупинив випуск продукції на заводі в Прилуках.

      Є декларація створити 1 млн робочих місць, заклики повертатися в Україну. А реальні дії влади – навпаки штовхають людей у тінь і виїздити за межі України далі,
      – зазначив Павло Розенко, віцепрем'єр міністр України (2016-2019 рр.).

      На думку координатора груп "Економічна модернізація" Павла Себастьяновича, зазначені законопроєкти найбільше вдарять по самих підприємцях, що ведуть малий та середній бізнес в Україні. Їхні представники неодноразово називали їх "сирими" та публічно виступали за їх термінове відкликання.

      "Коли нам кажуть, що зараз з якогось переляку 50 мільярдів доларів зайдуть в Україні, у мене питання, у що вони зайдуть? Якщо самі підприємці не виступають за створення цих проєктів. А хто їх створить якщо не підприємці?" – зауважив Павло Себастьянов, координатор групи "Економічна модернізація".

      Практика усього світу доводить: щоб залучити іноземних інвесторів – перш за все потрібно забезпечити умови роботи для власного бізнесу. Він буде створювати нові робочі місця. А вже після цього – можна очікувати й притоку зовнішніх коштів,
      – резюмував Себастьянов.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Слуга народу
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