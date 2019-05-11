На Кубі ввели обмеження на продукти

На Кубі вводять обмеження на купівлю деяких продуктів харчування та засобів гігєни через фінансову кризу.

Кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста, про це заявила міністр торгівлі країни Бетсі Діас, повідомляє Deutsche Welle.

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За її словами, роблять це для "справедливого і розумного" розподілу дефіцитних продуктів серед населення.

Ми закликаємо до спокою,

– заявила Діас і додала, що принаймні норми обсягу для рослинної олії будуть збережені у звичайному обсязі.

Влада Куби у тому що в кризі на острові та дефіциті поставок продукції звинувачує Сполучені Штати.

У 2016 році вони посилили проти країни торговельне ембарго. Економісти ж вважають, що проблемою є слабкість власного виробництва країни та залежності від Венесуели, яка зараз також потрапила під американські санкції.

У грудні 2014 року Барак Обама оголосив про початок політики примирення з Гаваною. Куба та США відновили дипломатичні відносини після 54-річної перерви.



У листопаді 2016 року Трамп вимагав перегляду договору про нормалізацію відносин із Кубою. США заявили, що Гавана має відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання й покласти край іншим порушенням прав людини. 16 червня глава Білого дому оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації США.

У грудні 2014 року Вашингтон офіційно оголосив про початок політики примирення з Гаваною. Куба та США відновили дипломатичні відносини після 54-річної перерви.



У листопаді 2016 року Трамп вимагав перегляду договору про нормалізацію відносин із Кубою. В адміністрації президента США заявили, що Гавана має відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання й покласти край іншим порушенням прав людини.



16 червня глава Білого дому оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації США екс-президента Барака Обами щодо нормалізації відносин із Кубою. У МЗС РФ заявили, що рішення Трампа – це повернення до риторики холодної війни.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-tramp-prodovzhiv-torgove-embargo-proti-kubi-206384.html

У грудні 2014 року Вашингтон офіційно оголосив про початок політики примирення з Гаваною. Куба та США відновили дипломатичні відносини після 54-річної перерви.



У листопаді 2016 року Трамп вимагав перегляду договору про нормалізацію відносин із Кубою. В адміністрації президента США заявили, що Гавана має відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання й покласти край іншим порушенням прав людини.



16 червня глава Білого дому оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації США екс-президента Барака Обами щодо нормалізації відносин із Кубою. У МЗС РФ заявили, що рішення Трампа – це повернення до риторики холодної війни.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-tramp-prodovzhiv-torgove-embargo-proti-kubi-206384.html

За даними агенції АР, Частковий дефіцит деяких харчових продуктів спостерігався протягом багатьох років. Останні місяці відчувався підвищений дефіцит таких продуктів, як курятина або борошно, що спричинило великі черги.

Продаж сухого молока в торговельних центрах Гавани обмежений чотирма пакетами на людину, ковбаси – чотирма штуками, а гороху – п'ятьма пакунками.

На початку квітня лідер Комуністичної партії Рауль Кастро заявив, що нинішня економічна криза на острові аналогічна кризі 1990-х років, пов'язаній з розпадом СРСР. Він закликав кубинців підготуватися до складних часів.