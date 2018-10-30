На кубковий матч проти "Динамо" закарпатський клуб втричі збільшив кількість місць на стадіоні

Футбольний клуб "Минай" із Закарпатської області у середу, 31 жовтня, зіграє матч 1/8 фіналу кубка України. Суперником буде київське "Динамо". Зважаючи на шалений ажіотаж навколо цього матчу, у закарпатському клубі вирішили розширити кількість місць на трибуні.

"Оскільки місткість нашої спортивної арени усього 1300 місць, навпроти стаціонарних трибун будуть монтуватися додаткові посадочні площі. Їх буде ще 3000", – повідомили у ФК "Минай".

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При цьому на додаткову монтовану трибуну білет коштує 250 гривень, на сектори A-B, E-F – 400 гривень. Окрім того, можливості бронювання, передзамовлення чи придбання через інтернет немає – квитки лише у касі стадіону.

"Знаємо, що ціна квитка на поєдинок із "Динамо" значно, у рази, відрізняється від вартості входу на інші матчі. Ми не хотіли завищувати ціни, але враховуючи економічну ситуацію та собівартість монтажних робіт, аби забезпечити шалений попит, який є наразі, прийняли таке рішення", – зазначили у клубі.

Нагадаємо, матч "Минай" – "Динамо" відбудеться у середу, 31 жовтня. Початок матчу о 14:00. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на сайті 24 Каналу.