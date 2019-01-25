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      На курорті в Туреччині пронісся руйнівний торнадо: є жертви – фото та відео

      2019 Читать новость на русском
      На курорті в Туреччині пронісся руйнівний торнадо: є жертви
      На курорті в Туреччині пронісся руйнівний торнадо: є жертви / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 24 січня, турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. В результаті стихійного лиха загинуло щонайменше 2 людей, серед них 13-річна дівчинка.

      Одна людина зникла безвісти, ще близько 11 постраждали, йдеться на сайті Daily Sabah.

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      Торнадо почався ввечері та вже завдав руйнівної шкоди будинкам, сільськогосподарський маєткам, багатьом автомобілям і теплицям в районах Кумлуджа та Фініке.

      Всіх постраждалих поправили до лікарні. Один із них у критичному стані.

      Міський голова Анталії Саріоглу висловив жаль з приводу інциденту та заявив, що в усьому районі тривають рятувальні роботи.

       

      Теги: Стихійні лиха Новини Туреччини Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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