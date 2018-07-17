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На "Лендкрузерах" бабусь і з пивом за кермом: журналісти зняли спільний відпочинок прокурорів

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Розслідування "Прокурорський вікенд"
Розслідування "Прокурорський вікенд" / 24 канал

8 липня на території спортивного комплексу Національної академії прокуратури України відбулись фінальні змагання з міні-футболу серед працівників прокуратур різних областей України на "Кубок Генерального прокурора України". Журналісти зафіксували, як прокурори приїжджали на футбол на автомобілях друзів і найближчих родичів – бабусь, тещ і дружин.

Також зафіксували службові і незадекларовані авто, пише Bihus.info.

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Прокурор ГПУ Сергій Павчук приїхав на змагання на автомобілі Mercedes-Benz ML 320. Mercedes записаний на 66-річну Ангеліну Донченко з Яремчі і відсутній у декларації прокурора. З нерухомого майна Павчук задекларував лише користування кімнатою на 16 квадратних метрів, яка належить ГПУ.


Прокурор ГПУ Сергій Павчук


Авто Павчука

Інший прокурор з ГПУ – Олександр Мітла – приїхав на футбол на Lexus GX 470. Авто задеклароване, але належить не прокурору. У коментарі журналістам "Наших грошей" Мітла розповів, що позашляховик дав йому друг, аби прокурор доглядав за автівкою.

Він хотів його продавати, а я кажу, мовляв, дай мені. Буду користуватися, доглядати за ним. Він каже, що немає питань. У нього три чи чотири їх,
– сказав прокурор.

Власник Lexus, на якому їздить прокурор, – екс-бізнесмен, який вийшов з усіх фірм, якими володів.

Заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик приїхав вболівати на автомобілі Volkswagen Touareg. Авто записане на його 72-річну тещу Марію Лук'яненко. Жінка зареєстрована як ФОП, що займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках. Іншого бізнесу родина не має. Ймовірно, саме торгівля допомогла тещі прокурора купити зятю і Volkswagen Touareg, і будинок під Києвом на 360 квадратних метрів, яким також користується прокурор. Раніше Автомайдан показував цей будинок.


Ярослав Бендик

На Lexus 350 своєї дружини приїхав інший заступник головного прокурора Київської області – Ігор Грабець. Жінка – суддя Господарського суду Світлана Грабець.


Ігор Грабець їздить на авто дружини

Начальник відділу прокуратури міста Києва Василь Смітюх приїхав на футбол на INFINITI M35. Авто відсутнє в декларації, а його власник – брат прокурора, екс-нардеп від "Партії регіонів" Григорій Смітюх. Під час змагань журналісти зафіксували, як прокурор вживав пиво. Після чого вже у нетверезому стані сів за кермо.


Начальник відділу прокуратури міста Києва Василь Смітюх (праворуч)


Начальник відділу прокуратури міста Києва Василь Смітюх (праворуч)

Головний прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури Олександр Стратюк приїхав вболівати за своїх підлеглих на автомобілі Lincoln Navigator. Автівку придбали на початку 2018 року і записали на дружину прокурора. Крім Lincoln, цього року вона стала власницею трикімнатної квартири в новобудові Івано-Франківська і Toyota. А заробила за весь 2017 рік менше однієї мінімальної зарплати – 3200 гривень.


Головний прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури Олександр Стратюк

Головного прокурора Київської області Дмитра Чібісова журналісти зафіксували на службовому автомобілі. Натомість в інтерв’ю журналістам прокурор повідомив, що його на футбол підвіз друг, а автівка не службова, а "звичайна":

– На чому ви сьогодні приїхали сюди?
– На звичайній машині.
– Вашій?
– Так.
– Чи службова?
– Ні, нашій.
– Ваша?
– Ні, ну у мене своєї немає. Мене підвозили.
– Хто?
– Зараз подивимося…У мене є працівник… Який їде… Він підвозив, він поряд зі мною живе.
– Тобто, не службове авто?
– Ні.

Також на службових автомобілях приїхали прокурори Генеральної прокуратури, Житомирської обласної і прокуратури міста Києва.


Прокурори приїхали на відпочинок на службових авто

Перший заступник Юрія Луценка Дмитро Сторожук в коментарі журналістам також повідомив, що приїхав на службовому авто.

На службовому автомобілі. Я сьогодні чергую по прокуратурі, тому приїхав. У мене сьогодні робочий день.

Натомість, журналісти зафіксували, як Дмитро Сторожук сідає в автомобіль записаний на компанію ТОВ "Товарна біржа "Автоком".


Перший заступник Юрія Луценка Дмитро Сторожук

Цю компанію господарський суд Київської області ще у 2011 році визнав банкрутом. Згідно з даними реєстру фізичних та юридичних осіб, діяльність фірми припинена. У власності "Автокому" немає ані автомобілів, ані нерухомості. Це під час процедури банкрутства виявив ліквідатор фірми. Саме він подав до суду звіт, згідно з яким у фірми немає ні грошей, ні фінансово-бухгалтерської документації, ні рухомого і нерухомого майна.

До 2011 року співвласниками "Автокому" був "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан", який тоді входив в структуру автомобільної корпорації "Богдан" Петра Порошенка, Ігоря Кононенко та Олега Гладковського. Тепер Порошенко – президент, Кононенко – нардеп, Гладковський – у секретаріаті Ради нацбезпеки і оборони. "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан" переписали на сина Гладковського Ігоря.

У відповідь на запит журналістів щодо службових автомобілів, якими користується Дмитро Сторожук, ГПУ не надала відповідь, посилаючись на закон "Про оперативно-розшукову діяльність".

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Теги: Новини України Розслідування
Джерело: 24 Канал
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