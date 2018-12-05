На Личаківському цвинтарі Львова невідомі знову вчинили провокацію

В ніч проти середи, 5 листопада, у Львові невідомі спробували пошкодити дерев’яні реставраційні щити навколо скульптур левів на території польського військового Цвинтаря Орлят, що розташований на Личаківському цвинтарі міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Цієї ночі близько 2:00 була знову спроба розбити конструкції, в яких розташовані скульптури левів на кладовищі польських військових поховань. До ранку конструкції вже відновили", – написав Москаленко.

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Зважаючи на системність провокацій, Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективних дій щодо розслідування та недопущення подальших провокацій,

– додав заступник мера.

На місце викликали поліцію та СБУ, проте провокаторів на місці затримати не вдалося. Зараз тривають слідчі дії.

До слова, це вже не перша спроба пошкодити фігури левів на Личаківському цвинтарі. В кінці липня група молодих поляків скоїла провокацію на Цвинтарі Орлят. Тоді зловмисники зруйнували реставраційну огорожу навколо скульптур левів.

Чим відомі скульптури левів на Личаківському цвинтарі? Це дві історичні скульптури левів, які повернули на Цвинтар Орлят (кладовище польських військових поховань) у грудні 2015 року. Леви "стерегли" вхід на цвинтар з південного боку. Один із них мав на щиті напис польською мовою Zawsze wierny, що в перекладі означає "Завжди вірний". Його доповнював напис на іншому камені Tobie Polsko – у перекладі "Тобі, Польщо". На одному зі щитів також був герб Польщі, на іншому – герб Львова. Скульптури з цвинтаря прибрала радянська влада у 70-х роках минулого століття.



Повернення левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення здійснили з ініціативи Міністерства культури Польщі без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яними щитами.