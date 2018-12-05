11:48
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      На Личаківському цвинтарі Львова невідомі знову вчинили провокацію

      442 Читать новость на русском
      На Личаківському цвинтарі невідомі знову вчинили провокацію
      На Личаківському цвинтарі невідомі знову вчинили провокацію / Zbruc.eu

      В ніч проти середи, 5 листопада, у Львові невідомі спробували пошкодити дерев’яні реставраційні щити навколо скульптур левів на території польського військового Цвинтаря Орлят, що розташований на Личаківському цвинтарі міста.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

      "Цієї ночі близько 2:00 була знову спроба розбити конструкції, в яких розташовані скульптури левів на кладовищі польських військових поховань. До ранку конструкції вже відновили", – написав Москаленко.

      Читайте також: У Львові суд оштрафував поляків, які спробували запалити фаєри на Личаківському цвинтарі

      Зважаючи на системність провокацій, Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективних дій щодо розслідування та недопущення подальших провокацій,
      – додав заступник мера.

      На місце викликали поліцію та СБУ, проте провокаторів на місці затримати не вдалося. Зараз тривають слідчі дії.

      До слова, це вже не перша спроба пошкодити фігури левів на Личаківському цвинтарі. В кінці липня група молодих поляків скоїла провокацію на Цвинтарі Орлят. Тоді зловмисники зруйнували реставраційну огорожу навколо скульптур левів.

      Чим відомі скульптури левів на Личаківському цвинтарі? Це дві історичні скульптури левів, які повернули на Цвинтар Орлят (кладовище польських військових поховань) у грудні 2015 року. Леви "стерегли" вхід на цвинтар з південного боку. Один із них мав на щиті напис польською мовою Zawsze wierny, що в перекладі означає "Завжди вірний". Його доповнював напис на іншому камені Tobie Polsko – у перекладі "Тобі, Польщо". На одному зі щитів також був герб Польщі, на іншому – герб Львова. Скульптури з цвинтаря прибрала радянська влада у 70-х роках минулого століття.

      Повернення левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення здійснили з ініціативи Міністерства культури Польщі без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яними щитами.

      Теги: Новини України Новини Львова Історія Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Це серійний вбивця, який був помічником депутата, наближеного до голови ОДА, – Найєм про Левіна
       сьогодні , 00:57
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Голова "Авто Евро Сили" виявився помічником нардепа, яка голосувала "за" законопроекти 8487 та 8488
       22 листопада , 09:56
      Гол Шевченка потрапив у проморолик знакового матчу
       22 листопада , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук