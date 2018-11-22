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      На Личаківському цвинтарі у Львові намагалися запалити фаєри: подробиці інциденту

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      У Львові на Личаківському цвинтарі студенти-поляки намагалися запалити фаєри
      У Львові на Личаківському цвинтарі студенти-поляки намагалися запалити фаєри / фото з відкритих джерел

      Поліція Львова затримала на Личаківському цвинтарі трьох чоловіків, які збиралися запалити фаєри на кладовищі. Це – іноземні студенти із Польщі.

      Про це інформує прес-служба Нацполіції Львова.

      Читайте також: Пожежа в обласній лікарні Львова: у поліції зробили заяву

      22 листопада на території Державного історико-культурного музею-заповідника "Личаківський цвинтар" охоронці об’єкту затримали трьох чоловіків, котрі намагались запалити так звані фаєри (піротехнічні засоби)
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо що троє затриманих є іноземними студентами, віком 22, 24 та 26 років.

      Як повідомив на свої сторінці у Facebook заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, йдеться про студентів із Польщі, які хотіли вчинити провокацію на місці польських військових поховань.

      Правоохоронці вилучили два використаних фаєри, наразі вони встановлюють всі обставини події.

      За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Іноземцям загрожує обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років.

      Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини Новини Польщі Поліція
      Джерело: 24 Канал
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