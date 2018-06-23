На Лисій горі у Києві знайшли міну часів Другої світової

22 червня рятувальники під час планового обходу виявили на столичній Лисій горі мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це інформує прес-центр ДСНС України.

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22 червня, під час планової перевірки території урочища "Лиса гора", що у Голосіївському районі, працівниками Першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено мінометну міну АС-76 мм, часів Другої світової війни,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піротехніки знешкодили боєприпас на полігоні.

У відомстві додають, що всього від початку року на території Києва вилучили та знищили 649 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Окрім цього, у ДСНС просять киян та гостей міста бути обережними при виявленні вибухонебезпечних предметів. Там радять одразу телефонувати за номером 101 або 102 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Також слід обгородити місце, де лежить "знахідка" та не допускати до неї інших людей.