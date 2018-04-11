На Луганщині 4 цивільних підірвалися в автомобілі

В Луганській області внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, у результаті якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.

Наразі, прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинуло четверо цивільних осіб поблизу лінії зіткнення.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

За попередніми даними встановлено, що внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, внаслідок якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі.

Наразі вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковане як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 КК України), – сказано у повідомленні.

Повідомляється, що процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області, досудове розслідування доручено слідчому відділу третього управління Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Хід розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури області.