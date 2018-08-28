На Луганщині четверту добу гасять пожежу на хімзаводі

Загоряння на шламонакопичувачу "Азот" сталось в суботу, 25 серпня. Зайнявся шламонакопичувач, який було виведено з експлуатації ще у 2015 році. Того ж дня пожежу локалізували. Але досі там продовжує тліти та є сильне задимлення.

Про це повідомило Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Луганській області. Читайте також: Поблизу статуї Свободи у Нью-Йорку – пожежа, евакуювали тисячі людей: відео Гасіння пожежі ускладнює глибина залягання мулу до 7,5 метрів та можливість провалів. Продовжуються роботи з ліквідації пожежі на шламонакопичувачі №1 ПрАТ "Азот". О 6:00 годині ранку площа пожежі становить 6 гектарів, відкритого горіння немає, однак спостерігається тління і задимлення. До ліквідації вогню залучено 7 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу. Розпочато затоплення шламонакопичувача відпрацьованими стічними водами підприємства, проводяться роботи з прокладання електромереж для підключення електричних насосів. Ліквідовують наслідки загоряння три десятки рятувальників та сім одиниць техніки.