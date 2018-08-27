На Луганщині горить хімзавод: вогонь гасять третю добу

У Луганській області пожежу, що сталася внаслідок займання шламонакопичувача на Сєвєродонецькому "Азоті", гасять третю добу.

Про це речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області Олександр Чалий повідомив "Громадському радіо".

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За його словами, пожежу одразу локалізували, але повністю досі не загасили.

Інформація про пожежу надійшла ще позавчора приблизно о 12:00. Горів шламонакопичувач Сєвєродонецького об’єднання "Азоту". Площа пожежі становить майже 5 гектарів,

– сказав він.

За даними видання, місцеві жителі скаржаться на неприємний запах та дим від пожежі. У ДСНС зазначають, що залежно від вітру сморід доходить до Лисичанська і Сєвєродонецька.

"Цей шламонакопичувач уже два роки не працює, там, мабуть, збереглися якісь технологічні скиди. Загорілася суха трава на ньому. Через це спостерігається сморід. Ясно, що ним не варто дихати", – зазначив Чалий.

Нагадаємо, у неділю, 26 серпня, спалахнула пожежа на несанкціонованому звалищі поблизу Балаклії Харківської області.