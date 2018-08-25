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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На Луганщині неповнолітній водій спричинив ДТП: є жертви

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ДТП за участю неповнолітнього водія в Луганській області
ДТП за участю неповнолітнього водія в Луганській області / lg.npu.gov.ua

Автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував 17-річний водій, з'їхав на узбіччя і перекинувся у Луганській області в районі селища Білокуракине.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Луганській області .

У результаті ДТП загинула 18-річна пасажирка автомобіля, 17-річний водій і три пасажирки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Автопригода трапилася 23 серпня приблизно опівночі.

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Водій автомобіля Opel Astra, рухаючись автодорогою Білокуракине – Луб'янка – Олексіївка із смт Білокуракине, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і на великій швидкості з'їхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся,
– повідомляють у поліції.

Водієві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, увечері 20 серпня резонансна ДТП сталась на Дніпровській набережній у Києві – водій ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі. За словами правоохоронців, водій машини не мав із собою прав і був у стані алкогольного сп'яніння, однак проходити відповідний тест відмовився. Згодом з'ясувалось, що водій BMW уже не вперше потрапляє у ДТП. Окрім того, раніше його було засуджено за вбивство.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Розслідування
Джерело: 24 Канал
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