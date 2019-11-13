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      На Луганщині шахтарі другу добу протестують під землею

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      Шахтарі "Первомайськвугілля" другу добу не виходять з шахт, вимагаючи виплату зарплат
      Шахтарі "Первомайськвугілля" другу добу не виходять з шахт, вимагаючи виплату зарплат / Shutterstock

      Шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області другу добу відмовляються виходити з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату. Протестують також шахтарі Донеччини та Львівщини.

      Наразі загальна заборгованість на "Первомайськвугіллі" становить понад 244 мільйони гривень.

      Читайте також: Гончарук розповів коли держава розрахується з шахтарями

      До протесту 45 гірників шахти "Гірська", які протестують з 12 листопада, долучилися ще 19 співробітників шахт "Тошківська" та "Карбоніт",
      – повідомив у фейсбуці голова Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець.

      За його словами, ситуація у шахтарських колективах досить напружена. Шахтарі відмовляються підійматися на поверхню через невиплачену їм заробітну плату за червень – жовтень.

      Профспілка працівників вугільної промисловості України зазначає, що станом на жовтень 2019 року заборгованість по заробітній платі на державних вугледобувних підприємствах України становить 1,2 мільярда гривень.

      Зверніть увагу! Незалежна профспілка гірників України оголосила "Національний трудовий конфлікт". Його пояснили тривалим масовим порушенням конституційного права на вчасну оплату праці.

      Як шахтарі інших регіонів реагують на ситуацію?

      • У Мирнограді, що на Донеччині, шахтарі з протестом прийшли під адмінбудівлю "Мирноградвугілля".
      • На 14 листопада запланована акція протесту шахтарів у Львові. Гірникам "Львіввугілля" заборгували 354 мільйонів гривень.

      Що відомо про спроби розв’язати проблему?

      7 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2019 рік, яким, зокрема, передбачається виділення 1 мільярда гривень додаткового фінансування державних шахт.

      blog_ava
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      сьогодні
      11140
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Вугільна промисловість Протести шахтарів
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