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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

На Луганщині власники будинку катували робітників – тримали на ланцюгу і штрикали ножем

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Три дні господарі тримали своїх робітників в ошийнику на ланцюгу, а також лупцювали та примушували виконувати роботу по господарству. Власне таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм та не впорались із ремонтними роботами.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Місцевий мешканець звернувся до поліції і розповів, як за наказом власників будинку, які найняли його та ще чотирьох чоловіків виконувати ремонтні роботи у будинку та господарчих спорудах, його утримували на ланцюгу, били, катували та примушували працювати.

Одним з головних організаторів злочину є власниця будинку. Їй та іншим зловмисникам за катування людей загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Перегляд відео заборонено людям зі слабкою психікою та дітям (18+).

Теги: Новини Луганська Новини України Фотоновини Поліція Торгівля людьми Катування
Джерело: 24 Канал
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