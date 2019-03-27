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      На Луганщині збудували потужний завод з виробництва асфальту

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      Завод італійської компанії MARINI збудували на Луганщині
      Завод італійської компанії MARINI збудували на Луганщині / Служба автомобільних доріг у Луганській області

      У Сєвєродонецьку завершили монтаж потужного асфальтобетонного заводу італійської компанії MARINI. Обіцяють продуктивність виробництва – 240 тонн на годину.

      Наразі тривають завершальні роботи з остаточного налагодження. Попереду проведення екологічної експертизи. Очікується, що завод запрацює на повну потужність вже у квітні-травні 2019-го року.

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      Начальник відділу якості та технічного контролю Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський наголосив, що на заводі є можливість виготовлення різних типів асфальтобетонної суміші.

      Зазначається, що протягом робочої зміни завод зможе виробляти від 2 до 3 тисяч тонн готового асфальтобетону. Процес виробництва повністю автоматизованій. Втім, додатково, на сервісному обслуговувані, підприємства буде залучено до 40 осіб серед яких енергетики, зварювальники та механіки.

      Усі конструкції заводу були змонтовані італійськими спеціалістами в двотижневий термін. Завод є екологічно-безпечним, та відповідає всім європейським нормам. Вартість заводу становила близько 2 мільйонів євро.

       

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      Теги: Новини України Новини Луганська Дороги
      Джерело: 24 Канал
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