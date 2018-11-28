На Лук'янівці з'явиться нова висотка, а на Осокорках – ТРЦ

КМДА видала дозволи на будівництво житлово-офісного комплексу у Шевченківському районі Києва та нового торгово-розважального центру на Осокорках.

У документах, затверджених наказами Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації йдеться про будівництво житлово-офісного комплексу з об'єктами торгово-розважальної, ринкової, соціальної інфраструктур та паркінгами на вулиці Сім'ї Хохлових, 8, що у Шевченківському районі столиці.

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Будівельні роботи проводитимуть на земельній ділянці площею понад 14 гектарів.

Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями висота будівлі повинна бути не більше 73,5 метрів.

Раніше КМДА видала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію нежитлових приміщень на вулиці Срібнокільській, 20-В у станції метро "Осокорки" у Дарницькому районі Києва.

У планах забудовника – збудувати тут торгово-розважальний центр.

Документи свідчать, що земельна ділянка площею 454 метри квадратних під будівництво цього ТРЦ була взята в оренду на 25 років в 2013 році.

Умовна висота проектованого комплексу – до 26,5 метрів.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури України заборонило відмовило у будівництві 115-метрової багатоповерхівки на вулиці Антоновича у центрі Києва компанії, кінцевим бенефіціаром якої є український олігарх Сергій Тігіпко.