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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Львівщині 13-річна дівчинка, захищаючись, вбила батька

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В Дрогобичі дівчинка вбила ножем батька, захищаючись
В Дрогобичі дівчинка вбила ножем батька, захищаючись / Фото з відкритих джерел

У місті Дрогобич 13-річна дівчинка, захищаючись, від погроз нетверезого батька, завдала чоловікові смертельне поранення ножем.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

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У поліції зазначають, що інформація про інцидент надійшла 7 червня о 02:00. Подія сталася в одному з помешкань багатоквартирного будинку на вулиці Михайла Грушевського. Там виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник побутовий конфлікт. Батько, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати дівчинці. Захищаючись, вона заподіяла чоловікові проникаюче ножове поранення в шию, що і призвело до смерті. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Зі школяркою зараз працюють психологи,
– повідомив начальник Дрогобицького відділу поліції полковник поліції Андрій Білас.

За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовуються обставини події.

Теги: Новини України Жертви Новини Львова Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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