На Львівщині 67-річний вчитель фізкультури плаває в ополонці та бігає по 10 кілометрів

На Львівщині 67-річний Ярослав Треля щодня просинається вдосвіта, щоб побігати або моржувати. Секретами молодості та міцного здоров`я чоловік поділився з журналістами 24 каналу.

Він не боїться ні холоду, ні фізичних навантажень, і ось уже півстоліття займається спортом, щоб бути здоровим.

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Його день розпочинається дуже рано: о 5:15, якщо пан Ярослав планує пробігти 10 кілометрів і о 6:20, якщо хоче поплавати в ополонці. Зі спортом чоловік на "ти" із юнацького віку. А от загартовуватися почав 29 років тому. До цього підштовхнула недуга. А після загартовувань хворобу як рукою зняло.

Коли лише починав моржувати, Ярослав Трель проводив у воді 20 секунд. Потім поступово збільшив тривалість крижаної купелі до хвилини. Плаваючи, пан Ярослав подумки відраховує 60 секунд, а наприкінці пірнає. Застерігає, що занурюватися з головою одразу не варто, бо це може завдати шкоди здоров`ю. Після купелі наш герой все тіло не витирає рушником, лише голову.

Далі чоловік береться за фізичні вправи просто на березі озера. Акцентує увагу на тих, які допомагають зміцнити хребет. Після купання Ярослава Треля чекають уроки у школі, де він викладає фізкультуру й заряджає своєю енергією учнів.