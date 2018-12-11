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      На Львівщині багато шахтарів протестують під землею: відома причина

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      На Львівщині 97 шахтарів протестують під землею через невиплату зарплати
      На Львівщині 97 шахтарів протестують під землею через невиплату зарплати / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині на шахті "Лісова" гірники влаштували протест під землею. Вони вимагають погасити борги по зарплатні. За жовтень шахтарям виплатили лише 48% заробітку.

      Про це з посиланням на голову регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників Віталія Оніжука повідомив голова профспілки Михайло Волинець у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: У шахті, де десяту добу страйкують гірники, трапився обвал

      У вівторок, 11 грудня, під землею залишаються 97 гірників, 45 з них протестують вже другий день.

      Відомо, що першими на поверхню підійматися відмовилися шахтарі 1-ї зміни (45 працівників), пізніше до них приєдналися ще 78 гірників 3-ї зміни. Крім того, шахтарям 4-ї зміни адміністрація підприємства не дозволила спуститись під землю.

      Незалежна профспілка гірників звинувачує у протестах міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

      Насалик відволік на інші цілі 240 млн грн, які були зароблені шахтарями за відвантажену ДП "Львівугілля" продукцію. Тобто видобуте гірниками вугілля реалізується через державну структуру, підпорядковану Міністерству енергетики. Парадокс полягає у тому, що шахтарі за сумлінну працю й максимально можливий видобуток вугілля замість винагороди отримали заборгованість із зарплати,
      — додав Волинець.

      Михайло Волинець сказав, що до Києва планує приїхати делегація від представників гірників. Вони хочуть провести перемовини з урядом.

      Нагадаємо, у серпні 2018 року страйкували шахтарі вугледобувних підприємств Донецького і Львівсько-Волинського басейнів, які тривалий час не отримували обіцяні зарплати і заявляли про готовність іти на Київ. Вже тоді експерти називали ситуацію у шахтарських регіонах країни вкрай напруженою.

      Теги: Новини України Протести шахтарів Новини Львова протести
      Джерело: 24 Канал
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