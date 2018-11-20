19:08
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На Львівщині акція протесту "євробляхерів" пройшла з конфліктами та погрозами

      526 Читать новость на русском

      Протестувальники на Львівщині зібралися на трасі Київ – Чоп у селищі Розвадів. Там зібралося близько сотні машин на єврономерах, які стоять по обидва боки дороги та не пропускають інший транспорт.

      Та все ж, протестувальники пропускали громадський транспорт та машини спецпризначення, зокрема карети швидкої допомоги та міліцію.

      Читайте також: Як пройшла акція протесту "євробляхерів" у 50-ти містах України: фото з місця подій

      Здебільшого водії, що стоять у вимушених заторах, поділяють думки протестувальників, проте є й такі водії, які не розуміють, чому люди протестують, тому й конфліктують з ними. А фурам, що не хотіли стояти в заторах, активісти погрожували пробити колеса.

      Через акцію протесту утворилися кілометрові затори
      Через акцію протесту утворилися кілометрові затори

      Додамо, що один раз на годину протестувальники пропускали частину транспорту, що зібрався в корках за цей час. Черга з машин зібралася у кілька кілометрів.

      По-перше, ми вимагаємо доступне авто для кожного українця. Адже звичайний роботяга не зможе заробити 10, 20, 30 чи 60 тисяч, як Южаніна, і попиваючи каву, купити собі "Мерседес". Він може відкласти за рік максимум 2-3 тисячі доларів,
      – сказав учасник протесту Василь Лопушинський.

      Активісти повідомили, що акція безстрокова. Вони будуть стояти доти, доки не виконають їхніх вимог. Тим часом, по інший бік траси вони розставили намет та готують їжу в казанках та гріються вогнем, розпаленим у бочці.

      На акції протесту люди розклали намет
      На акції протесту люди розклали намет

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

      Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах не задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.

      Теги: Авто на єврономерах Новини України Авто Транспорт протести Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      сьогодні , 19:02 Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      Інна Жолобович 690
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сьогодні , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 69
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сьогодні , 16:08 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      661
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      сьогодні , 16:00 Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      Тетяна Мартинюк 109
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 17953
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головні новини 20 березня: Загострення на фронті, невтішна демографія
       21 березня 2017 , 08:04
      Банк Януковича вимагає від "Чорноморнафтогазу" більше 150 мільйонів
       1 грудня 2014 , 10:18
      Український голкіпер розповів про адаптацію та майбутнє в Реалі
       16 серпня , 09:15
      Зінченко вразив за Манчестер Сіті проти Оксфорда – відео всіх дій українця в його дебютному матчі сезону
       26 вересня , 13:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук