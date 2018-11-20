На Львівщині акція протесту "євробляхерів" пройшла з конфліктами та погрозами

Протестувальники на Львівщині зібралися на трасі Київ – Чоп у селищі Розвадів. Там зібралося близько сотні машин на єврономерах, які стоять по обидва боки дороги та не пропускають інший транспорт.

Та все ж, протестувальники пропускали громадський транспорт та машини спецпризначення, зокрема карети швидкої допомоги та міліцію.

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Здебільшого водії, що стоять у вимушених заторах, поділяють думки протестувальників, проте є й такі водії, які не розуміють, чому люди протестують, тому й конфліктують з ними. А фурам, що не хотіли стояти в заторах, активісти погрожували пробити колеса.



Через акцію протесту утворилися кілометрові затори

Додамо, що один раз на годину протестувальники пропускали частину транспорту, що зібрався в корках за цей час. Черга з машин зібралася у кілька кілометрів.

По-перше, ми вимагаємо доступне авто для кожного українця. Адже звичайний роботяга не зможе заробити 10, 20, 30 чи 60 тисяч, як Южаніна, і попиваючи каву, купити собі "Мерседес". Він може відкласти за рік максимум 2-3 тисячі доларів,

– сказав учасник протесту Василь Лопушинський.

Активісти повідомили, що акція безстрокова. Вони будуть стояти доти, доки не виконають їхніх вимог. Тим часом, по інший бік траси вони розставили намет та готують їжу в казанках та гріються вогнем, розпаленим у бочці.



На акції протесту люди розклали намет

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Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах не задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.